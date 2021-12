Regularizado, Fernández entra na briga pela camisa 1 do Leão

Este ano, Wilson estava sobrevoando o gol rubro-negro em céu de brigadeiro, sem um concorrente para a camisa 1 do Vitória. A moleza acabou. O goleiro da seleção paraguaia, Junior Fernández, após duas semanas no clube, finalmente foi regularizado e pode estrear com a camisa rubro-negra.

Conhecido como Gatito, o filho do ex-goleiro Gato Fernández assinou com o Vitória até o final de 2015, tempo suficiente para mostrar serviço numa posição em que Wilson reina absoluto. Desde a entrada do atual goleiro na vaga de titular, na primeira final do Baianão de 2013, Wilson atuou em todos os jogos do Leão. Um total de 77 partidas com a camisa 1, sendo substituído em apenas uma vez, pelo Nordestão de 2014.

Wilson divide opiniões entre torcida e imprensa. Tem sido providencial em diversos jogos, salvando com defesas memoráveis, mas apresenta falhas principalmente nas saídas em cruzamentos à área. Ou seja, não há unanimidade.

"Eu quero jogar. Me sinto cada vez melhor e, se precisar, jogo. Sei que Wilson é um ótimo goleiro e preciso trabalhar muito para conseguir uma vaga", disse o goleiro paraguaio.

Fernández chega com boas referências. Apesar de o Paraguai não ter disputado a Copa do Mundo, Gatito fez três jogos em 2014 pela sua seleção, incluindo confrontos com Camarões e Costa Rica.

"Jogar no Vitória e no Brasil será muito bom pra mim. É uma oportunidade para continuar tendo chance na seleção paraguaia", disse Júnior.

Ídolo

Na apresentação, Gatito mostrou conhecer a recente história do Leão, principalmente quando o assunto é ídolos. Ele lembrou do goleiro Viáfara e não escondeu o desejo de trilhar caminho semelhante ao do colombiano.

"Todo jogador deseja ser ídolo. Me falaram que outros goleiros, como Viáfara, fizeram sucesso aqui. Também quero. Porém, sei que primeiro preciso jogar bem, mostrar que posso ter a confiança da torcida. Só nunca fiz gol como goleiro", brincou, lembrando das façanhas do antigo camisa 1

Júnior ainda explicou seu português quase fluente: "Quando era pequeno falava mais português que espanhol. Não entendia nada que meus primos paraguaios falavam. Frequentei escolas brasileiras quando meu pai jogou no Inter".

