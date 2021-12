Regularizado, Diogo Mateus deve jogar no domingo

De volta ao Vitória após ter sido titular na campanha do acesso em 2015 e ter tido passagem apagada pela Ponte Preta no primeiro semestre deste ano, o lateral direito Diogo Mateus teve o seu nome publicado nesta quinta-feira, 11, no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição do técnico Vagner Mancini.

Desta forma, ele deve atuar já no domingo, 14, quando o Rubro-Negro encara, às 16h, no Barradão, o Santa Cruz. O lateral esquerdo Euller está suspenso, assim, Diego Renan deve ser deslocado para a ala canhota, onde está mais acostumado a atuar, e Diogo Mateus assume o posto na direita.

Nesta quinta, o Vitória realizou um treinamento com as portas fechadas para a imprensa no qual Mancini focou na parte tática. Outro problema que o Leão tem para a Partida é Victor Ramos, suspenso.

