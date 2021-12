Regularizado, Dagoberto já pode atuar no Baianão

Contratado na semana passada, o atacante Dagoberto teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nesta quarta-feira, 16. Logo, ele fica totalmente apto para atuar nos próximos jogos do Campeonato Baiano.

Embora Dagoberto ainda não tenha realizado os tradicionais exames médicos - procedimento que vai ocorrer nesta quinta, 17, na Toca do Leão-, o Vitória decidiu agilizar a inscrição do jogador porque o prazo para inscrição de atletas no campeonato estadual termina às 19h desta quarta. Dagoberto será apresentado no clube na sexta, 18.

