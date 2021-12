Regularizado, atacante Elton já pode estrear no Vitória

O técnico Ricardo Drubscky terá mais uma opção no elenco do Vitória para a Copa Nordeste e para o Baianão. Na quinta-feira, 12, o atacante Elton teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele já pode estrear oficialmente com a camisa rubro-negra.

A expectativa é que ele entre em campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o América-RN no Barradão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O atacante de 29 anos chegou à Toca do Leão no fim do mês passado, para assinar contrato até o final da temporada.

Outro que o Vitória ainda aguarda ser regularizado é o atacante Rhayner, que foi apresentado como o novo reforço rubro-negro na semana passada.

