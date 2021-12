"Reformular e resgatar a ideologia do Vitória", diz Osmar Loss

O novo técnico do Vitória, Osmar Loss, foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira, 22, na Toca do Leão. Em entrevista coletiva, o treinador, que firmou contrato até o fim da Série B, falou sobre a importância de uma reformulação e resgatar a ideia de formação de atletas no clube.

"Eu pude vivenciar na minha carreira diversas estruturas de clubes que têm qualidade e competência, e o Vitória não deve nada a ninguém. A gente pode sair desse momento conturbado com uma reformulação, com o regaste da ideologia do Vitória, que me fez, no começo da carreira, olhar o Vitória como uma referência em formação de atleta e na forma de jogar. Nessa temporada vamos tentar resgatar um pouco disso", disse Loss.

Questionado sobre seu retrospecto nas equipes principais dos clubes por onde passou, o comandante falou que hoje se sente mais preparado do que quando assumiu o Corinthians em 2018. "É um processo de evolução. Cada vez eu tento me preparar melhor, e hoje estando no Vitória estou melhor do que estava quando fui do Corinthians no ano passado. Eu me sinto preparado para o desafio e espero poder melhorar esses números com apoio do Vitória, da nova comissão técnica e dos jogadores", pontuou o técnico.

Anunciado pelo presidente Paulo Carneiro como um técnico jovem e estudioso, com o qual diz ter firmado uma grande amizade, Loss comentou sobre a utilização dos jogadores de base no elenco profissional. "O sucesso de qualquer clube está em saber utilizar o processo da base. Hoje para um clube ser economicamente viável, tem que estar formando e aproveitar o que está formando e o Vitória tem história nisso. O Vitória está formando uma equipe competente", comentou.

Na manhã desta quarta, 22, antes da apresentação oficial, Osmar Loss promoveu seu primeito trabalho frente ao Leão, com atletas em campo e muita conversa. O treinador também comentou sobre sua expectativa para acertar o sistema de jogo do time para o restante da temporada.

"A construção de uma equipe vem de trás para frente, então precisamos dar sustentação, equilíbrio e segurança defensiva para que depois a gente possa desfrutar do jogo ofensivo. Temos a preocupação em melhorar o rendimento do sistema defensivo, isso deixei bem claro para os atletas no vestiário", afirmou.

O novo técnico do Leçao chega com seu assistente técnico Marcelo Rospide. Rospide, gaúcho de Porto Alegre, de 48 anos, tem passagens como treinador interino do Grêmio, em 2009, e Ceará no início deste ano.

