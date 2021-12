Reforma no Barradão vai custar R$ 1,3 milhão

Com um investimento inicial de R$ 1,3 milhão, o Barradão começa, no próximo dia 10 de fevereiro, a receber reforma total no gramado. A previsão de entrega é no dia 30 de abril, mas o Vitória tenta antecipar em 10 dias para mandar um jogo antes da Copa.

A grama pesada que era o pesadelo dos rivais será coisa do passado. As dimensões também vão mudar. Obedecendo ao padrão Fifa, o Vitória trocará todo seu gramado para a espécie Bermuda Celebration, a mesma utilizada nas arenas da Copa, como a Fonte Nova. Pela obrigação de atender às exigências da Fifa, o campo passa a ter dimensões menores, as mesmas aplicada nos estádios do Mundial (68 x 105 m). Porém, existe a possibilidade de aumentar o tamanho após o Mundial.

"O plantio será restrito à dimensão de 73 x 108 m. Vamos segregar esta área, pois o restante continua com a grama antiga e teremos uma elevação, além de uma barreira física para separá-las", informou o diretor de patrimônio do clube, Hildebrando Maia.

Segundo ele, vai ser a primeira vez que todo o gramado do Barradão será modificado, além da drenagem, que não foi trocada nos 28 anos do estádio. "O Barradão nunca passou por uma reforma dessa magnitude. Teremos um campo digno do que é mais moderno no mundo", disse Maia.

O diretor assegurou que o novo Barradão não sofrerá mais problemas com poças em período de chuvas. Outra modificação importante é no posicionamento do campo. O Vitória vai 'empurrar' o gramado para mais perto das cadeiras, ficando mais próximo da torcida.

Segundo Maia, o COL, Comitê Organizador Local, entrará com cerca de R$ 500 mil, enquanto o Vitória arca com o restante. O vestiário também será reformado, mas custará R$ 300 mil, enquanto toda a reforma do gramado terá R$ 1 milhão de investimento. A empresa Word Sports, que cuida dos gramados das demais arenas que fará toda a obra do gramado.

