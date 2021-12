Reforma do estatuto provoca racha no Vitória

O racha no Vitória fica mais forte à medida que se aproxima a assembleia dos sócios para votar o novo estatuto rubro-negro, em princípio agendada para 20 de dezembro, na Fonte Nova.

O presidente do clube, Raimundo Viana, convocou a imprensa para fazer um pronunciamento, no qual declarou: "a discussão sobre o novo regimento da instituição foi conduzida de forma irregular, atropelando o estatuto, ao ignorarem procedimentos, quórum de reuniões e deliberações, além de afrontarem o colegiado legítimo eleito, tudo isso a partir de alterações na comissão de reforma feitas de forma unilateral e arbitrária, com exclusão e inclusão de nomes, chegando ao cúmulo de colocarem pessoas alheias ao Vitória, mostrando o claro objetivo político e de promoção pessoal com a reforma".

As palavras tiveram como alvo José Rocha, presidente do Conselho Deliberativo, que rebateu: "Foi criada em dezembro de 2014 uma comissão na forma prevista estatutariamente, composta por conselheiros e aprovada por aclamação em reunião. A Comissão de Reforma do Estatuto trabalhou com prazo de seis meses para elaborar uma proposta. Só pretendem se apoderar do comando do clube aqueles contrários à realização da Assembleia Geral para aprovação da eleição direta".

Brigas pós-reunião

A reunião do Conselho no dia 23 de novembro aprovou por unanimidade a eleição direta com direito a uma só reeleição. Para que vire o regimento oficial, falta a anuência dos sócios. Contudo, aí começam as divergências. O grupo da situação alega que a assembleia do dia 20 é ilegal, pois não respeitou o atual estatuto.

Nilton Almeida, conselheiro e diretor jurídico do Rubro-Negro, afirma: "O correto seria o Conselho aprovar o projeto e depois encaminhá-lo à assembleia. Na reunião do dia 23, só foram aprovados o sistema de eleição do Conselho e a eleição direta para presidente. Só que o estatuto do Vitória tem mais de 90 pontos e foram propostas mais de 400 emendas. Nenhuma foi votada. Nas reuniões, José Rocha chegou a cassar a palavra de conselheiros. Antes, já havia mudado membros da comissão original. Agora, convocou a assembleia de forma arbitrária. Nosso temor é que, se o novo estatuto for aprovado dessa forma, vai abrir brecha para que seja anulado juridicamente. Seria um problema seríssimo".

Antônio Carlos Rodrigues, relator da comissão de reforma e conselheiro de oposição, rebate: "Ficou acordado que o que fosse definido no dia 23 seria levado à assembleia. Eram três pontos: prazo de carência para votar e ser votado, eleição direta e a eleição proporcional do Conselho. Nossa proposta perdeu dois dos três tópicos, mas aceitei. Só que agora veio a traição. Não querem mais colocar em votação o que foi decidido na reunião".

Para ser votado, o torcedor do Vitória precisará ser sócio por, no mínimo, 60 meses. A proposta da oposição era uma carência de 36. Outra briga vem da futura formação do Conselho Deliberativo. "Nossa proposta era de eleições proporcionais. Serão 200 vagas. As chapas terão vagas proporcionais à quantidade de votos. Já o que vai à votação, que eles rotulam de eleições proporcionais, de proporcionais não têm nada. A chapa com maioria de votos levará todas as 200 vagas", diz Antônio Carlos.

Nilton discorda: "Isso que ele disse não existe. Na verdade, a proposta é que a chapa vencedora leve 200 vagas. As demais levarão vagas proporcionais. Por exemplo, se uma chapa tiver 30% dos votos, ela terá 60 vagas. Assim, o Conselho terá de 200 a 400 membros, o que consideramos a melhor forma de garantir a governabilidade do clube. No geral, o que eles querem é aprovar uma proposta clandestina, que passou por cima dos órgãos institucionais do clube".

Antônio Carlos declara: "Aceitamos que estes pontos sejam os deles, pois perdemos na votação do Conselho e somos democráticos. Agora, a proposta final está aí e não entendo por qual motivo querem adiar a aprovação da eleição direta no Vitória".

