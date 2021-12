Reforços, Vinícius e Caio são apresentados no Barradão

O Vitória apresentou nesta terça-feira, 15, dois atacantes para o segundo semestre da temporada. Vinícius e Caio assinaram contrato e ficam no clube até dezembro.

Vindo emprestado pelo Internacional, Caio afirmou que tem como característica principal dar assistência para o centroavante, o que pode explicar o fato de o último gol do atleta ter sido assinalado em março de 2013.

"Minha característica mais forte é a velocidade. Eu gosto de ficar criando jogadas para o centroavante concluir. Tem Souza, tem o próprio Vinícius, que joga na área, mas sai bastante também, e tem o Dinei para eu ajudar. Espero me encaixar bem no que Ney Franco tem em mente", disse Caio, impressionado com o CT rubro-negro.

"A estrutura do Vitória é invejável. Dá todas as condições para desenvolver os trabalhos que o treinador planeja. Foi a escolha certa e vamos fazer um bom ano", completou Caio.

Oriundo do Palmeiras, o atacante Vinícius também prometeu comprometimento dentro de campo. Segundo o atleta, partiu dele a ideia de assinar com o Leão.

"Estou muito feliz de estar aqui. Foi uma escolha minha vir para cá por achar que o clube tem mais condições de jogo e mais visibilidade no futebol do que os outros times que recebi propostas", disse.

