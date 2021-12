Reforços serão apresentados na Toca do Leão nesta quinta

O Vitória vai apresentar nesta quinta-feira, 28, às 14h30, os dois reforços já oficializados para a continuidade do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo: o zagueiro Ruan Renato e o atacante Erick.

O defensor, que assinou com o Leão até 2020, tem 24 anos e estava jogando no Áustria Viena, além de ter uma passagem no Juventude. Já o atacante Erick, de 20 anos, que se profissionalizou no Náutico, será emprestado ao Leão até 30 de junho de 2019. O jogador está vinculado ao Braga, de Portugal

Nesta quarta, 27, o técnico Vagner Mancini comandou um treino na Toca. Recuperados, Fillipe Soutto e Belusso treinaram normalmente, assim como o recém-contratado Erick, recuperado de uma virose. Bryan e Rhayner foram poupados. Ambos fizeram um trabalho físico na academia, enquanto o zagueiro Walisson Maia correu em torno do campo. Seguem em tratamento o lateral Juninho e o volante Willian Farias.

