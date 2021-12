Reforços do Vitória têm nomes publicados no BID e podem estrear

Os recém-contratados do Vitória tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podem estrear com a camisa do Rubro-Negro no retorno do Campeonato Brasileiro, após a parada da Copa da Rússia.

O lateral-esquerdo Marcelo Benitez, os volantes Marcelo Meli e Arouca já estão à disposição do técnico Vagner Mancini. O nome do zagueiro Ruan Renato também aparece no registro pelo Guaratinguetá, mas resta apenas alguns trâmites para que ele possa atuar pelo Leão.

O clube ainda espera a regularização de outros quatro reforços. Como 6 das 7 contratações são do mercado internacional, o Vitória precisa esperar a janela abrir para começar os procedimentos.

adblock ativo