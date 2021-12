Reforços do Vitória já treinam na Toca do Leão

O treino desta segunda-feira, 9, no Barradão, foi repleto de novidades. Três dos novos contratados do Vitória fizeram os últimos exames médicos antes de se integrarem plenamente ao elenco rubro-negro: o goleiro João Gabriel, que veio do Cianorte, o atacante Bruno Gomes, ex-Estoril (POR) – clube de empresários brasileiros – e o veterano Arouca, que chegou por empréstimo do Atlético-MG. Além deles, os dois novos gringos do Leão já treinam normalmente com o grupo desde o fim de semana.

Anunciados no início do mês, o lateral Marcelo Benítez, contratado ao Defensa y Justicia (ARG), e o volante Marcelo Meli, que esteve no banco de reservas do Racing (ARG) nas partidas da primeira fase da Libertadores da América, participaram do treino comandado por Vagner Mancini. O treinador fez uma atividade com cones e golzinhos, em campo reduzido.

O atacante Neílton e o lateral-esquerdo Bryan foram poupados do treinamento. Walisson Maia, Wallyson, Nickson e Willian Farias continuam na chamada ‘transição’ – processo de retorno às atividades físicas depois de uma lesão. O lateral Juninho, que não joga desde abril, passou por mais um dia de trabalho específico com os fisioterapeutas do clube.

Mais um

Pelo visto, Benítez e Meli não terão do que se queixar no quesito integração. Segundo o jornal argentino ‘Olé’, mais um compatriota dos dois reforços está acerstado com o Vitória: é Walter Bou, atacante do Boca Juniors. O jogador de 24 anos atuou normalmente no primeiro semestre e foi titular em quatro jogos do Boca no Campeonato Argentino em abril e maio, antes da parada para a Copa. Na Libertadores, Bou ficou no banco nas seis partidas da primeira fase, entrando em três delas: as vitórias contra Júnior Barranquilla (COL) e Alianza Lima (PER) e a derrota diante do Palmeiras. Nesta temporada, Walter fez quatro gols em 21 partidas.

O presidente Ricardo David, em entrevista ao site ‘Globoepesporte.com’, afirmou que o Vitória também negocia com um ponta colombiano e um zagueiro equatoriano. O empresário do defensor Darío Aimar, do Barcelona de Quayaquil (EQU), tem oferecido seu agenciado a clubes brasileiros desde junho. Na ocasião, ao jornal ‘Extra’, o agente Miguel Coronel afirmou que o Flamengo e “um outro clube da Série A“ estavam interessados no atleta.

