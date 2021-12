Reforços do Vitória já aparecem no BID e podem jogar

O Vitória ganhou três reforços para a partida deste sábado, 18, às 16h30, diante do São Bento, no Barradão. Na tarde desta quinta-feira, 16, os recém-contratados Anselmo Ramon, Marcelo e Marciel tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já podem estrear pelo clube.

Baiano de Camaçari, Anselmo Ramon estava no Guarani no início da temporada. Pelo Bugre, ele atuou em seis jogos no Paulistão, mas sem balançar as redes.

O treinador também ganhou Marcelo como opção para reforçar o setor ofensivo. Revelado pelo Cruzeiro, o ponteiro estava emprestado ao Ipatinga, onde disputou quatro jogos do Campeonbato Mineiro.

Já o volante Marciel, da base do Corinthians, estava emprestado ao Oeste, onde fez oito partidas este ano no Paulistão. Ele também pode atuar como lateral-esquerdo.

Rescisão

Afastado do clube, o lateral Fabrício teve sua rescisão divulgada na atualização do BID nesta quinta. Com a camisa rubro-negra, o atleta, contratado em fevereiro, disputou apenas seis partidas pelo Leão.

Ingressos

Já estão à venda os ingressos para o duelo entre Vitória e São Bento, neste sábado. Os bilhetes da arquibancada custam R$ 30 (meia), enquanto a cadeira sai por R$ 50 (meia).

adblock ativo