Reforços do Vitória começam a chegar a partir desta quinta

Enquanto a novela Marinho não chega ao fim, o Vitória se movimenta para trazer os reforços já acertados para esta temporada. Quem tem chegada a Salvador prevista para a noite desta quinta-feira, 5, é o meia argentino Dátolo, 32 anos, que foi destaque do Atlético-MG de 2013 a 2015. Ano passado, porém, sofreu quatro lesões em série e pouco atuou.

Na sexta, 6, Dátolo passará pelos rotineiros exames médicos. Se aprovado, assinará contrato por um ano. Além do Atlético-MG, ele tem passagens bem sucedidas por Boca Juniors, da Argentina (2006 a 2009), e Internacional (2012 e 2013).

O Rubro-Negro também já acertou as vindas do volante Uillian Correia, 27 anos, que se destacou no Ceará (2015) e no Santa Cruz, do lateral direito Leandro Salino, 31, ex-Ipatinga e Flamengo, e que estava no Olympiakos, da Grécia, e do lateral esquerdo Geferson, 22, revelado pelo Internacional. Este último já está apalavrado, faltando só assinar o contrato.

O clube ainda negocia para trazer ao menos cinco outros reforços. Praticamente definidos estão os zagueiros Fred, 30 anos, do Grêmio, e Alan Costa, 26, do Inter, além do meia Gabriel Xavier, 23, que pertence ao Cruzeiro, mas atuou no último Brasileiro pelo Sport.

