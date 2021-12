Reforços devolvem confiança ao Vitória

Nas idas e vindas de reforços e desfalques comuns a todas as equipes em um campeonato longo como o Brasileirão, o saldo rubro-negro ficou bem positivo para a próxima rodada, a 33ª das 38, quando enfrenta o Fluminense, na sexta-feira, 28, às 18h30, no Maracanã.

No ataque, Zé Love, que levou o terceiro cartão amarelo, é a baixa. Em compensação, quem está de volta é o melhor jogador do time, Marinho, recuperado da lesão muscular.

No meio, o volante José Welison também não joga pelo acúmulo de três cartões. Contudo, na teoria, ele é só o segundo reserva. Marcelo, o atual titular, e Amaral, antigo titular e hoje reserva imediato, que cumpriram suspensão na rodada passada, já estão à disposição do técnico Argel Fucks. Além disso, outro titular absoluto, o zagueiro Kanu, também cumpriu suspensão e agora tem retorno garantido.

Fortalecido, o Leão vai cheio de esperança para o Rio de Janeiro. Marcelo comenta, dando força à equipe, que perdeu os últimos quatro jogos. justamente o período que Marinho, ficou de fora (ele se machucou aos 35 minutos da primeira delas, quando o time empatava com o Grêmio e saria derrotado em 1 a 0).

“Marinho tem uma qualidade enorme, todo mundo sabe disso. E temos um elenco muito forte. O retorno dele vai nos ajudar bastante para segurar a bola no ataque e concluir as jogadas em gol”.

O lateral Diogo Mateus completou: “Marinho é um jogador muito importante. Mas, acho que também houve uma coincidência de a equipe ter parado de vencer quando ele saiu. Temos no elenco jogadores tão bons quanto. Somos uma equipe forte e que tem tudo para sair desta situação”.

Dúvidas

Os reforços para encarar o Fluminense, associados à má fase, aumentam a necessidade de mudanças no time e as dúvidas na cabeça de Argel.

Na zaga, Ramon e Victor Ramos disputam uma vaga ao lado de Kanu. Na cabeça de área, se quiser a formação do primeiro semestre, considerada mais defensiva, Argel pode escalar Amaral ao lado de Willian Farias e, assim, devolver Marcelo para o banco de reservas. No meio, Cárdenas, Serginho e Tiago Real disputam, na teoria, uma posição.

Na frente, Vander e David brigam para substituir Zé love. Outra alternativa seria atuar só com Marinho e Kieza no ataque e jogar com dois armadores no meio.

Time titular

Nesta terça, 25, o dia na Toca do Leão começou com um treino técnico sob comando de Argel Fucks. Após meia hora, os titulares na derrota por 1 a 0 de domingo passado para o Cruzeiro fizeram trabalho regenerativo.

Os demais jogadores seguiram na atividade técnica por mais cerca de uma hora. A grande notícia foi que Marinho treinou todo o periodo, mostrando-se 100% recuperado da lesão.

Nesta quarta, o elenco se reapresenta à tarde para fazer o treino que deve definir o time titular que pega o Fluminense na sexta. Na quarta pela manhã, o Vitória faz um trabalho de apronto final para a partida. À tarde, viaja para o Rio de Janeiro

