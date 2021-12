Reforços chegam para manter tradição de gringos no Vitória

O meia colombiano Sherman Cárdenas, 26 anos, desembarca às 22h desta quinta-feira, 14, em Salvador como o novo contratado do Vitória. Seu sotaque castelhano encontrará eco em um colega de elenco: o atacante boliviano Rodrigo Ramallo, 25, contratado há duas semanas e que, regularizado na terça, 12, tem boa chance de fazer sua estreia domingo, contra o Atlético-PR, fora de casa.

A dupla vem para honrar a tradição rubro-negra de contratar estrangeiros. O problema é a pressão que pesará sobre os gringos. De um lado, estarão à sombra de ex-ídolos como o meia-atacante sérvio Petkovic (1997-99), o atacante nigeriano Ricky (1984-86), o goleiro argentino Andrada (1976) e o atacante Fischer (1976), também argentino.

Do outro, há o medo de repetir trajetórias sem qualquer brilho como a do atacante nigeriano Benji (1988-89). Ou pior: repetir fiascos como o zagueiro uruguaio Moas (1997) e o goleiro italiano Spagnolo (também em 1997).

A tradição gringa no Leão é tanta que, das 16 temporadas do século atual, apenas em 2012 o clube não tinha estrangeiros no elenco. De resto, a camisa rubro-negra foi vestida por atletas que vão dos ídolos Escudero e Viáfara a fracassos como Beltrán e Ferrari (Confira ao lado o top 5 dos gringos bem e mal-sucedidos no Vitória no século XXI).

Credenciais

Ramallo apresenta suas credenciais para figurar no lado positivo da história. Uma é a versatilidade. Ele atua tanto como centroavante quanto como segundo atacante, pelos lados do campo. "Não tenho muita presença física, mas venho atuando como homem de área na seleção. Porém, gosto principalmente de me movimentar pelo ataque", disse.

Pela seleção da Bolívia, ele fez 10 jogos e dois gols, ambos na vitória por 4 a 2 sobre a Venezuela em novembro passado, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Já pelo The Strongest, time em que jogou até o mês passado, foi o artilheiro do elenco na temporada boliviana de 2015-16 (somando os torneios Apertura e Clausura), com 14 gols. Nos dois anos da sua segunda passagem pelo clube (havia tido uma primeira entre 2010 e 2013), marcou 28 gols em 79 partidas.

Cárdenas, por sua vez, não teve oportunidades na seleção da Colômbia, mas demonstrou talento na primeira passagem pelo Nacional de Medellín, entre 2013 e 2014. Nesse segundo ano, foi destaque no time vice-campeão da Libertadores. Em janeiro de 2015, seguiu para o Atlético-MG, clube pelo qual teve ano apagado. Há seis meses, voltou ao Nacional, mas vinha como reserva.

O técnico do Vitória, Vagner Mancini, aposta no sucesso do meia. "Cárdenas vem referendado. Vai nos ajudar. Ele tem qualidades que são carentes em nosso elenco. Temos alguns meias, mas não um finalizador como ele. Espero que, desta vez, ele possa emplacar no Brasil", disse Mancini, referindo-se ao fato de, no Atlético-MG, Cárdenas ter entrado na lista de fracassos.

Que no Leão seja diferente!

