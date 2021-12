Reforços chegam na Toca do Leão e realizam exames

O Vitória está muito próximo de contar com mais dois reforços para a sequência de Série B do Brasileirão. Especulados nas últimas semanas, o meia Matheus Augusto e o zagueiro Dedé já estão em Salvador e aguardam apenas a oficialização para serem apresentados pelo Rubro-Negro.

Revelado pelo Santos, o meia de 23 anos estava atuando no Sparta, da Grécia, clube pelo qual participou de apenas três jogos nesta temporada. Mesmo assim, Matheus Augusto já treinou com o elenco na manhã desta quinta-feira, 2, e só falta ser regularizado em definitivo.

Já o zagueiro Dedé, também de 23 anos, ainda realiza exames médicos na Toca do Leão. O atleta, que estava no Independente de Tucuruí, foi um dos destaques do time no Campeonato Paraense, eliminando, inclusive, o Paysandu na semifinal. Em 2017, Dedé atuou na elite do futebol brasileiro com as cores do Atlético Goianiense.

Zagueiro chegou em Salvador e realizou exames médicos na Toca

Desde o retorno de Paulo Carneiro à presidêcnia do clube, já foram sete contratações. Na manhã desta quinta, Cláudio Tencati ainda revelou a chegada do também volante Romisson, que estava no Guarani, e o atacante Ítalo, do Londrina.

