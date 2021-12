Reforços assistem a treino na Toca do Leão

Os novos contratados do Vitória, o lateral-esquerdo argentino Oswaldo Arroyo, de 23 anos, e o zagueiro Feliphe Gabriel, 20, estiveram nesta terça-feira, 3, na Toca do Leão, em Salvador, e acompanharam o trabalho comandado pelo técnico Vagner Mancini.

A dupla deve reforçar o Rubro-Negro no Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. Eles ainda não foram anunciados, pois dependem de aprovação nos exames médicos.

Arroyo já estava no Brasil porque defendeu o Cianorte no início deste ano. A equipe do Paraná também foi o última de Feliphe Gabriel. Tanto o zagueiro quanto o lateral estarão à disposição para integrar também o time sub-23, que disputa o Brasileirão de Aspirantes.

adblock ativo