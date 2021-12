Reforçado, Vitória inicia semana com treino físico

A derrota sofrida para o Avaí no último sábado, 29, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ligou o sinal de alerta do líder Vitória: com 57 pontos ganhos, o time baiano é seguido de perto pelo Criciúma, segundo colocado com 55.

Para não perder mais tempo, depois da folga geral no domingo, 30, o elenco rubro-negro voltou ao batente na tarde desta segunda-feira, 1, a todo vapor: participou de um puxado treino físico, atividade que marcou o início da preparação para o jogo de sábado, 6, contra o ABC, no Barradão.

A novidade foram as presenças do volante Uelliton e do lateral-direito Nino Paraíba, que, já recuperados totalmente de lesões, voltaram a treinar e viraram opções para o duelo contra o alvinegro potiguar.

Já o atacante William, que está em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, treinou à parte. A depender do seu desempenho durante a semana, o jogador também poderá voltar a campo contra o time abcdista.

Treino físico - Na primeira parte das atividades na Toca do Leão, os jogadores do Leão treinaram na academia. Em seguida, desceram para um dos campos do centro de treinamento e participaram de vários circuitos.

O elenco rubro-negro volta ao batente nesta terça-feira, 2, e treina em dois turnos: trabalha às 9 e às 16h.

