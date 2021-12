Reforçado, Vitória encara o Confiança no Nordestão

O Vitória ganhou reforços para superar a má fase que assola o time em 2019, mais especificamente nos últimos 35 dias, tempo que o Leão leva sem vencer partidas. Victor Ramos, Felipe Garcia e Fabrício foram relacionados e viajaram com o time para Sergipe, onde nesta quinta-feira, 14, às 21h30, o Rubro-Negro enfrenta o Confiança pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Entre eles, Victor Ramos é quem mais desponta com chance de ser titular. O zagueiro foi apresentado na terça-feira e regularizado na quarta, 13, mas vinha jogando normalmente pelo Guarani e está apto fisicamente para entrar em campo. Desde que chegou, já participou de três sessões de treino com Marcelo Chamusca.

A titularidade de Victor passa também pela deficiência técnica de seus concorrentes. Após 14 jogos na temporada, Chamusca ainda não encontrou um parceiro para Edcarlos. Thales e Ramon foram testados, mas nenhum deles correspondeu positivamente. O Rubro-Negro já sofreu 16 gols até aqui em 2019.

“Edcarlos é um amigo que a bola me deu. Um cara experiente, zagueiro que tem história no futebol. Se for a opção do treinador, vamos fazer uma excelente dupla de zaga”, projetou Victor Ramos.

Outro que também tem chance de fazer sua estreia já na escalação inicial é o lateral Fabrício. O jogador foi regularizado e anunciado oficialmente na terça-feira, mas desde o final de fevereiro já treinava na Toca do Leão. O ex-jogador do Vasco vai disputar posição com Juninho, titular nas últimas duas partidas do Rubro-Negro.

Por fim, o meia Felipe Garcia também pode surgir entre os titulares. Assim como Fabrício, o jogador também já treinava com o elenco, mas não podia fazer sua estreia porque não estava regularizado, o que aconteceu na quarta. No último domingo, Felipe foi elogiado por Chamusca, que já projetava sua estreia.

“É um jogador que joga pelos lados do campo, muita força, tem um ‘um contra um’ interessante. É um jogador muito interessante”, analisou o treinador.

Como a vida não é feita só de boas notícias, Marcelo Chamusca também terá desfalques para o compromisso de logo mais. Ele não poderá contar com o lateral Benítez e o meia Yago, ambos vetados pelo departamento médico.

A tabela

A três rodadas do fim da primeira fase da Copa do Nordeste, o Vitória ocupa a quinta posição do Grupo A, fora da zona de classificação para as quartas de final. A situação não é boa, mas pode melhorar nesta quinta, já que o Rubro-Negro só depende dele para voltar ao G-4 da competição regional.

Em caso de triunfo nesta quinta, o time chega aos sete pontos e ultrapassa o Salgueiro, atualmente terceiro colocado da chave, e que já entrou em campo pela sexta rodada.

adblock ativo