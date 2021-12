"Recuperar o que perdemos em casa", diz Pivetti sobre duelo contra Operário

O Esporte Clube Vitória encerrou na manhã desta quinta-feira, 1º, a preparação para o duelo contra o Operário-PR, marcado para esta sexta-feira, 2, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná, pela 13° rodada do certame nacional.

Após treinamento no CT da Graciosa, de propriedade do Coritiba, o técnico do Rubro-Negro, Bruno Pivetti, falou sobre a importância de se recuperar no campeonato no duelo contra a equipe paranaense.

"A equipe do Operário é muito aguerrida, que marca muito firme, muito forte. Tem um bom nível de compactação, jogadores de frente interessantes. Tenho uma convicção de que será um grande jogo e esperamos recuperar aqui os pontos que perdemos em casa", declarou o treinador.

Sem poder contar com os atacantes Léo Ceará e Vico, suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na partida contra o Ceará, pela Copa do Brasil, o treinador ressaltou a força do grupo, porém, ainda não definiu o substitutos para as vagas.

"O Vitória felizmente tem um grande elenco, um elenco qualificado, em que qualquer jogador pode ser titular. É importante a sequência de jogos para alguns. A equipe já tem uma espinha dorsal interessante, temos ainda mais um dia para fazer algumas ponderações para definir os 11 ideais", disse Pivetti.

adblock ativo