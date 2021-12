Recuperados, Dinei e Mansur estão à disposição de Ney Franco

A quatro dias para o duelo contra o São Paulo, no domingo, 9, às 16h (da Bahia), no Barradão, o técnico Ney Franco ganhou duas boas notícias nesta quarta-feira, 5. O atacante Dinei e o lateral esquerdo Mansur, que estavam na fase de transição após lesões musculares, foram liberados e treinaram normalmente.

Na atividade em campo reduzido comandada pelo auxiliar Éder Bastos, sob supervisão de Ney Franco, que se limitou a dar orientações à beira do gramado, o time foi mesclado com reservas e titulares. A tendência é que Mansur e Dinei estejam na escalação inicial.

Na defesa, por sua vez, a dupla de zaga foi formada por Luiz Gustavo e Kadu, com Roger Carvalho no time reserva. O lateral-esquerdo Juan, por sua vez, permaneceu no meio de campo do time que aparentemente era o principal.

Com os retornos de Dinei e Mansur, Ney Franco se depara com um dilema para armar o setor, uma vez que José Welison, Richarlyson, Juan e Cáceres disputam praticamente três vagas, pois, ao que tudo indica, Edno, Dinei e Vinícius vão formar o trio ofensivo diante do São Paulo.

Neto Coruja, Escudero e Marcinho fizeram um trabalho à parte. Dificilmente os três servirão como opção para a partida. Já o atacante William Henrique segue no Departamento médico do clube.

Com dores no músculo adutor da coxa direita, ele fará um novo exame nesta quinta, 6, mas já está descartado do duelo com o São Paulo. Na tarde desta quinta, o Vitória volta a treinar no Barradão.

