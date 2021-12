Recuperado, Willian Farias traça metas para Vitória fugir do Z-4

Tido como o Capita do Vitória, Willian Farias não joga pelo time profissional desde o dia 26 de agosto, no triunfo por 1 a 0 do Leão sobre o Atlético-MG, no Barradão. Desde então, o atleta vem tratando de lesão e acabou ficando de fora de seis partidas do Campeonato Brasileiro. Recuperado, o volante agora traça metas para o time se recuperar na competição.

"Eu também sinto saudade de jogar, de ter uma sequência maior de jogos. Obviamente que eu não tô esse tempo fora por que eu quero, tenho batalhado bastante. Muitos acham que eu não faço nada, que tô aqui de sacanagem, mas não, eu tenho trabalhado muito para voltar e voltar bem", comentou o atleta, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4.

Das 56 partidas do Rubro-Negro na temporada, o volante apenas participou de 20. Lesões atrapalharam o desempenho do jogador neste ano. Em busca da sua recuperação, Farias desceu para jogar no sub-23, na terça, 2, para que pudesse pegar ritmo de jogo e estar apto para voltar o quanto antes.

"Os meninos já vem jogando junto há um bom tempo, até encontrei facilidade no jogo, me senti bem e eu tô recuperado. É importantíssimo o ritmo de jogo. Eu fui para o sub-23 para pegar ritmo de jogo. Muitos falaram que eu iria ajudar o sub-23, mas muito pelo contrário, fui ajudado", afirmou.

No Vitória desde 2016, Farias esteve presente nas duas últimas temporadas, quando o clube lutou para não ser rebaixado no Brasileirão. Mas para ele a missão para fugir da degola é, relativamente, bem simples: vencer ou vencer.

"Vencendo cinco partidas, e ai não tem mais risco. E para isso, gente tem que suar sangue, tem que lutar, tem que batalhar. A gente já sabe que tem um número mágico de 45 pontos, que todo mundo fala, e a gente tem que fazer isso o quanto antes. Dai, a gente não corre os mesmos riscos que a gente correu nos outros anos", apontou o volante.

Na coletiva e no jogo?

Geralmente, quem vai para a coletiva também vai para o jogo, e começa a partida entre os 11 titulares. Mas Farias não quer afirmar nada e espera primeiro a definição do técnico Paulo César Carpegiani.

"Não definiu ainda, ontem fiz um pouco do trabalho, diferente dos demais atletas que jogaram o sub-23, mas ainda não definiu. A gente sabe que temos que dormir de chuteira e caneleira e tem que ta preparado sempre. É um bom sinal vir para a coletiva, mas infelizmente não posso cravar aqui", finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo