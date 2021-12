Recuperado, Victor Ramos treina e pode reforçar o Vitória

Livre das dores na coxa esquerda que haviam adiado a sua reestreia pelo Vitória, o zagueiro Victor Ramos finalmente parece destinado a vestir a camisa rubro-negra pela primeira vez em 2013.

Na tarde desta terça-feira, 26, dia de reapresentação do elenco na Toca do Leão, o defensor foi a grande novidade no campo de treino. Mas, para chegar novamente ao melhor da sua forma física, o jogador deu apenas voltas no gramado.

A depender do seu desempenho durante a semana, Victor Ramos deverá ser uma das opções no banco de reservas para a partida do próximo domingo, 31, contra o Feirense, no Barradão.

Enquanto o zagueiro dava voltas no gramado, os jogadores titulares participavam de uma atividade na academia. No campo principal de treino, o técnico Caio Júnior observou os reservas em treino coletivo.

O elenco rubro-negro volta ao batente nesta quarta-feira, 27, para treinar em dois períodos: trabalha às 9 e às 15h30.

