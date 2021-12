Recuperado, Uelliton pode voltar contra o Avaí

O técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, ganhou um importante reforço para a partida do próximo sábado, 29, contra o Avaí, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Trata-se do volante Uelliton, que, recuperado de uma lesão muscular que o tirou das últimas três partidas, voltou a treinar nesta segunda-feira, 24, na Toca do Leão.

Ao lado do meia Leílson, que também já deixou o departamento médico, o capitão rubro-negro retornou aos trabalhos de campo, mas apenas aprimorou a forma física.

Depois do importante triunfo por 3 a 1 sobre o Goiás no último sábado, 22, os demais jogadores do elenco receberam folga geral no domingo, 23, e na segunda.

O time somente começa a ser preparado por Carpegiani para o duelo contra o time catarinense nesta terça-feira, 25, em dois turnos: treinará às 9 e às 15h.

Então com 57 pontos ganhos, o Vitória chegou à nona rodada consecutiva no posto de líder da Série B. Ainda restam 12 rodadas para o torneio chegar ao fim e a estimativa é de que o time baiano precisa ainda de mais oito pontos para conseguir o acesso.

adblock ativo