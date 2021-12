Recuperado, Uelliton é confirmado para enfrentar o ABC

Dentre os 20 jogadores relacionados pelo técnico Paulo César Carpegiani para a partida do próximo sábado, 6, contra o ABC, no Barradão, um nome chama a atenção: o do volante Uelliton.

Recuperado da lesão muscular que o manteve afastado por três semanas e imune às polêmicas em torno da sua eventual ida para o rival Bahia, o prata da casa treinou normalmente durante a semana e figurou entre os titulares eleitos por Carpegiani.

Deste modo, o "Vovô" deverá mesmo voltar a formar dupla de volantes com Michel. Outra novidade na equipe é a presença do lateral-direito Léo, que, também recuperado de lesão, treinou como titular e atuará na vaga de Nino Paraíba, então em recuperação de contusão.

Nos demais setores, nenhuma novidade: o time deverá ter a mesma base que começara o jogo do último sábado, 29, contra o Avaí, na Ressacada. O quarteto ofensivo deverá ser formado por Pedro Ken, Tartá, Willie e Elton. William, com cansaço muscular, segue fora.

20 jogadores - Com vista em ampliar o leque de opções para o embate contra o time abcdista, Carpegiani relacionou 20 atletas para o confronto. O treinador, que convocou cinco atacantes para a partida, terá que cortar dois jogadores e reduzir a lista para 18 nomes, poucos momentos antes de a bola começar a rolar no Barradão.

