Recuperado, Maxi diz ainda não estar pronto para ser titular

Carinhosamente chamado pela torcida de "El Diablo", Maxi Biancucchi voltou a alegrar os treinos do Vitória e está perto de infernizar os adversários do Brasileirão. Em dois treinos coletivos na semana, o gringo fez cinco gols.

Apesar da fome de voltar aos gramados e da semana produtiva, o próprio jogador foi sensato. Segundo Maxi, é cedo para ser titular da equipe. Com duas lesões na coxa, o gringo não atua há 53 dias. Contra a Ponte, domingo, ficará no banco.

"Estou contente por retornar aos treinos. Foi uma lesão que, infelizmente, demorou mais do que eu imaginava. Sinceramente, não estou na melhor forma física. Meus companheiros estão mais rápidos, mas já me senti muito bem durante a semana. Meu foco é voltar da melhor maneira possível", afirmou o argentino.

Com tanto tempo parado, Maxi afirmou que foi um período triste no meio de um ano maravilhoso. Dentro de campo, se tornou ídolo e ganhou a segunda filha chamada Vittória, em homenagem ao seu clube atual. E foi justamente a torcida rubro-negra que o ajudou no período de recuperação.

"O carinho da torcida é muito grande. Sinceramente, é mais do que eu esperava. Quando você está fora, precisa desta força. E tem acontecido comigo. Me deixa muito feliz", disse.

Até a torcida rival ajudou Maxi nos dias machucados, principalmente nas provocações pelo Twitter. O estado, inclusive, já serve de referência para Maxi no quesito cordialidade entre tricolores e rubro-negros.

"Tem os chatos, mas a maioria do torcedor do Bahia brinca de forma respeitável. O que mais me surpreendeu foi ver as torcidas misturadas nos clássico. Gostei de ver. Na Argentina não existe isso. Lá confundem rivalidade com morte".

Renovação - Sobre a renovação com o clube, Maxi confessou que existiu outras propostas, mas a preferência dele é com o Vitória. Uma conversa com a diretoria rubro-negra aconteceu, mas nada foi acertado. Se desejo é permanecer em Salvador e, se tudo der certo, jogar a Libertadores com a camisa do Leão. Como promessa, disse que vai ensinar espanhol a todos os jogadores do clube. "Principalmente para xingar o juiz", brincou o argentino.

adblock ativo