Recuperado, Dinei participa de treino no Vitória

Curado de um trauma no joelho direito, o atacante Dinei foi reintegrado ao grupo principal do Vitória e participou normalmente do treino técnico que Caio Júnior comandou na tarde desta quinta-feira, 9.

Quem também participou pela primeira vez das atividades com bola foi o zagueiro recém-contratado David Braz. O treinador do Leão dividiu o elenco em quatro grupos e promoveu pequenas disputas entre eles.

Depois das atividades, Caio Júnior voltou a elogiar o desempenho dos seus comandados durante a pré-temporada. "Gostei bastante pela dinâmica e pela evolução física dos jogadores", disse o treinador.

O jovem meia Mineiro foi uma das baixas da atividade, devido ao acúmulo de alguns calos no seu pé esquerdo. O volante Michel, assim como os atacantes William Henrique e Pedro Oldoni, treinaram em separado com o assistente de educação física Lucas Vinícius.

Já o lateral-direito Nino Paraíba ainda se recupera de um cansaço muscular e deve iniciar os trabalhos para aprimorar a sua forma física nesta sexta-feira, 11.

