Recuperado de lesão, Vico retorna aos treinos na Toca

O Vitória deu continuidade aos treinamentos no CT Manoel Pontes Tanajura, neste domingo, 27, visando o confronto contra o Operário, no dia 3 de janeiro, no Barradão. A principal novidade durante a preparação foi o retorno do atacante Vico, que se recuperou de um edema na posterior da coxa.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série B

Além dele, outro que também está liberado e vem treinando normalmente com o grupo é o meia Fernando Neto, que também havia se lesionado na posterior da coxa. Em contrapartida, os laterais Léo Morais e Van, além do goleiro Ronaldo, seguem entregues ao departamento médico, enquanto o atacante Alisson Farias fez alguns trabalhos físicos.

No gramado da Toca do Leão, o treinador Rodrigo Chagas iniciou os trabalhos aplicando um trabalho técnico de 'rondo', com exercícios de passe que se assemelham a um bobinho. Por fim, os jogadores ainda fizeram um treino tático de transição em campo reduzido.

Com 36 pontos e ocupando a 15ª colocação do Brasileirão Série B, o Leão viu sua diferença para a zona de rebaixamento encurtar para apenas um ponto, após o triunfo do Figueirense no clássico catarinense diante do Avaí, neste sábado, 26.

adblock ativo