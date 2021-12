Recuperado de lesão, Van volta aos treinos visando duelo contra a Chapecoense

Com uma semana inteira de trabalhos, o Vitória segue se preparando para enfrentar a Chapecoense, neste sábado, 16, na Arena Condá, em Santa Catarino. A novidade no duelo poderá ser o lateral-direito Van, que se recuperou da lesão muscular e voltará a integrar o grupo a partir desta quarta-feira, 14, depois de quase três meses parado.

“Graças a Deus, agora é voltar a trabalhar forte e ficar à disposição do professor (Eduardo Barroca). Cumpri os protocolos do departamentos médico e físico e estou bem”, disse o atleta. Na atual temporada, o defensor atuou em apenas 10 dos 37 jogos do Leão, sendo três na Copa do Brasil e sete no Campeonato do Nordeste.

Nesta terça-feira, 13, o treinamento foi bastante diversificado, por parte do treinador Eduardo Barroca e sua comissão técnica. Inicialmente, o elenco começou com um trabalho físico com os fisioterapeutas e, em seguida, foram a campo para um aquecimento com ênfase na troca de passes em velocidade.

Na sequência, o plantel foi dividido em dois grupos para a realização de uma atividade técnica, voltada para a finalização com cruzamentos e passes. Depois, Barroca realizou um treino tático de 10 contra 10, com o objetivo de exercitar a pressão na saída de bola.

Os atletas que ficaram de fora, fizeram um trabalho em campo reduzido com os auxiliares. Por fim, os jogadores foram divididos por posições e encerraram a preparação com exercícios de fundamentos. Os goleiros fizeram trabalhos específicos da posição.

O grupo rubro-negro volta ao batente nesta quarta-feira, 14, para mais uma sessão de treinos na Toca do Leão.

