Recuperado de lesão, Van se diz pronto para estrear e "ajudar o Vitória"

Recuperado de uma lesão, o lateral-direito Van foi liberado pelo Departamento Médico do Vitória e já está apto para fazer sua estreia com a camisa do Leão. Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, 7, o atleta falou da expectativa em estrear com as cores Rubro-Negras na partida de sábado, 8, às 20h30, diante do Sport, na Ilha do Retiro.

"Acho que qualquer jogador tem ansiedade. Além de ser baiano e torcedor do Vitoria, é um prazer imenso estar aqui. A ansiedade bate, mas quando a bola rola, tem que tudo dar certo", afirmou o jogador.

Com uma idade considerada "alta" - 28 anos - Van se destacou no Baianão defendendo a equipe do Bahia de Feira, conseguindo o feito de disputar a final do torneio estadual e, logo em seguida, ser contratado pelo Leão. Agora, a meta do atleta é novamente se destacar, mas dessa vez pelo Rubro-Negro.

"Com certeza. Não é qualquer atleta, com 28 anos, vir para o Vitória. Idade mais madura. Minha oportunidade é essa. Primeiramente ajudar o Vitória, em seguida ir para equipes maiores. O Vitória em primeiro lugar, colocar o Vitória onde nunca deveria ter saído", garantiu o defensor.

Dentro do plantel principal, inclusive, já existe um conhecido do lateral-direito. No meio-campo, atuando como volante, está Gabriel Bispo que também disputou o estadual pela equipe feirense. "Temos um entrosamento bom. No Vitória, o professor colocou a gente no mesmo lado. Sinal que o entrosamento dentro de campo vai dar tudo certo", destacou Van.

O lado direito, ao qual o atleta se refere, tem sido um dos setores de maior alternância no Vitória. Até o momento, sete atletas - Jeferson, Cedric, Wellisson, Matheur Rocha, Ramon, Dudu Vieira e Rodrigo Andrade - já estiveram atuando nessa parte do campo, mesmo não sendo da posição.

Entretanto, nem sempre foi assim. Durante muito tempo, o torcedor Rubro-Negro se acostumou a ter uma estabilidade do lado direito do campo. Principalmente com as arrancadas de Apodi e Nino Paraíba; e a parte técnica de Ayrton e Diogo Mateus. Agora, Van chega para tentar retomar a consolidação desse setor do campo.

"Professor, na formação que propõe, me deu total liberdade para tentar minhas arrancadas. É meu forte também. Ele me deu total liberdade. Pode ter certeza que amanhã vou fazer isso mesmo", garantiu.

