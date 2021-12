Recuperado de lesão, Luan deve ser relacionado contra o Paraná

Parado desde julho deste ano, o atacante Luan pode pintar na lista de relacionados para o duelo contra o Paraná. O jovem de 19 anos passou esses três meses se recuperando de uma lesão na panturrilha. A última vez que esteve em campo foi no triunfo em cima do Sport por 1 a 0, no Barradão, quando sentiu a contusão ainda no primeiro tempo e foi substituído por Erick, autor do gol naquela partida.

"Eu to motivado. Esses três meses parado foram meses que eu me preparei bastante para todo tipo de situação, tanto fisicamente como mentalmente", disse Luan em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 1º, na Toca do Leão.

O Vitória é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. Para fugir da zona de rebaixamento e da queda para a Série B, o Rubro-Negro precisa de, pelo menos, quatro triunfos. E o primeiro duro confronto será contra o Paraná, em Curitiba, neste domingo, às 17h (horário da Bahia).

"A gente tem que fazer tudo para ganhar esse jogo, por que é muito importante. A gente ta fazendo uma semana muito boa de treinamento. Estamos vendo esse jogo com uma final. Vai ser definitivo para a gente dar uma arrancada nesse fim de campeonato", afirmou o atacante.

Luan está "acostumado" a entrar nos momentos difíceis do Vitória. Ainda no Campeonato Baiano, o jovem atacante entrou no segundo tempo da primeira partida da final contra o Bahia - o jogo terminou 2 a 1 - e fez o gol do Leão. No confronto de volta - terminou 1 a 0 para o tricolor-, foi titular.

Assim como foi com Luan no começo da temporada, outros jogadores da base foram puxados para esse momento difícil do time no Brasileirão, como é o caso de Lucas Ribeiro, Léo Gomes e Léo Ceará. O artilheiro do Sub-23, o atacante Eron, treinou na equipe profissional na quarta, 31.

"Carpegiani é um cara que dá muita moral para a base. Desde que ele chegou, muitos jogadores estrearam. Isso é importante. Além de ter um elenco muito bom que dá confiança para nós, ter um treinador que dá isso também ajuda bastante no campo", disse.

