Recuperado de lesão, João Gabriel comemora retorno ao Vitória

Recuperado de lesão, depois de mais de dois mêses parado, o goleiro João Gabriel participou de uma coletivade imprensa nesta sexta-feira, 22, dia de seu aniversário, para falar a respeito da satisfação de figurar, pela primeira vez no ano, na lista de relacionados do Vitória para a partida no sábado, 23, contra o ABC, no Frasqueirão, em Natal, pela Copa do Nordeste.

"Tive uma cirurgia que me afastou dos gramados por um tempo. Mas só de poder voltar a jogar, já agradeço a Deus pela oportunidade e espero estar retribuindo da melhor maneira possível", agradeceu o goleiro.

Por ter sido um dos destaques do clube no final da temporada passada, muito se esperava sobre o desempenho do goleiro nas campanhas do Baiano e Nordeste. No entanto, o goleiro não chegou nem a treinar com o elenco, devido a uma lesão traumática no joelho esquerdo, ainda na pré-temporada.

"Infelizmente eu tive que fazer essa intervenção cirúrgica logo após o diagnóstico. Eu tentei evitá-la de todas as formas, porque eu estava em um grande momento, mas acabou acontecendo. Hoje eu estou apto e feliz por estar de volta, sei do que posso contribuir nesse momento para reverter essa situação em que a gente vem de 9 jogos sem vencer", garantiu.

Quando questionado sobre as diferenças de filosofia entre o ex-treinador Marcelo Chamusca, e o atual comandante Cláudio Tencati, João Gabriel mostrou otimismo com o novo trabalho que vem sendo feito dentro da Toca do Leão. "São difentes filosofias. Marcelo é um grande profissional, mas infelizmente os resultados não chegaram. Tencati vem com novas ideias, ele é bastante estudioso no futebol e conversou bastante conosco, apesar do pouco tempo. Esperamos poder chegar no sábado e fazer diferente", concluiu.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

