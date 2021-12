Recuperado de lesão, Felipe Garcia treina com aspirantes do Vitória

Sem entrar em campo desde novembro do ano passado, o atacante Felipe Garcia já está recuperado de uma lesão muscular e treinou normalmente com a equipe de aspirantes do Vitória nesta quinta-feira, 5. O jogador se machucou durante a pré-temporada do Leão e ainda não atuou em 2020.

Assim como Felipe Garcia, o volante Guilherme Rend foi outro jogador do time principal do Rubro-Negro a integrar o treinamento da equipe formada por atletas sub-23. Titular do Leão, Rend não participa do jogo desta quinta pela Copa do Brasil por estar suspenso.

Com a presença dos dois atletas, o técnico Agnaldo Liz comandou uma atividade tática na Toca do Leão como preparação para a partida contra o Jacuipense. Os jogadores participaram de treinos específicos de posse de bola e transição.

“Vamos trabalhar para continuar brigando pela colocação em primeiro lugar. Faltam três jogos e, matematicamente, ainda temos chances”, comentou o atacante Eron, artilheiro do time no campeonato com 4 gols.

Vitória e Jacuipense se enfrentam daqui a 10 dias, no dia 15, às 16h, em Riachão do Jacuípe. Para a partida, o Rubro-Negro estará desfalcado do zagueiro Nuno e do volante Gabriel Bispo, suspensos com três cartões amarelos.

O grupo de jogadores volta aos treinos nesta sexta, 6, pela manhã e no sábado, 7, no mesmo período. O domingo será de repouso para o elenco.

