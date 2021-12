Recuperado de lesão, atacante Robert reestreará domingo

Se juntar os quatro atacantes que Vagner Mancini já escalou como titular na temporada, eles não somaram, em 2015, o número de gols marcados por Robert, que finalmente está pronto para atuar depois da lesão no tendão patelar do joelho direito sofrida há quatro meses.

Ano passado, Robert anotou 23 gols. Já Marinho (10), Vander (8), Alípio ( 4) e William Henrique (0) fizeram 22. É nesse retrospecto que o técnico confia para aumentar a produtividade ofensiva do Leão, que voltará a campo neste domingo, contra o Fluminense de Feira, em Pituaçu.

Após três partidas em 2016, embora tenha obtido dois triunfos e um empate, com sete gols marcados e dois sofridos, o Rubro-Negro não deslanchou. O elenco admite que os bons resultados vieram também em função da fragilidade dos adversários.

"Nossa equipe ainda está em formação. E é melhor evoluir com vitórias do que com resultados negativos. Porém, sabemos que precisamos melhorar", comentou o meia Tiago Real.

Quanto ao setor de ataque, Mancini declarou: "Não adianta jogar com homem enfiado na área, se o atleta não tiver essa característica. Agora, a gente passa a ter um especialista, Robert".

A questão é que o Vitória vem atuando sem centroavante. Fora Robert, o único outro atleta da posição que está no plantel é Rafaelson, 18 anos, recém-saído da divisão de base e ainda em adaptação ao profissional. Ele ficou no banco de reservas nas duas primeiras rodadas do Baianão, mas não entrou em campo.

Pelo tempo sem atuar, dificilmente Robert será titular no domingo. Contudo, tê-lo para o segundo tempo empolga Mancini. "Robert fez uma bela estreia Ba-Vi, marcando gol (em 4 de julho, pela Série B, quando o Vitória venceu por 4 a 1. Robert entrou aos 40 minutos do 2º tempo e, nos acréscimos, marcou em lindo chute de fora da área). Na Série B, ainda antes da cirurgia, o joelho direito já limitava sua movimentação em campo. Neste ano, ele tem chamado muito a atenção nos treinos, pela disposição e movimentação interessante".

