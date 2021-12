Recuperado de arritmia no coração, Willie volta a treinar

Pouco mais de um mês depois de ter se submetido a uma cirurgia no coração, o atacante do Vitória, Willie, de 19 anos, voltou às atividades com bola na tarde desta segunda-feira, 28, na Toca do Leão.

Junto com os atletas do elenco rubro-negro que não atuaram ou que jogaram por menos de 45 minutos no duelo do último domingo, 28, contra o Asa, o jovem atacante participou primeiramente de um trabalho tático. Em seguida, participou de um treino físico com o grupo.

"Quando soube que ia voltar, foi uma alegria imensa. Todo jogador quer voltar. Agora é trabalhar forte e me empenhar nos treinos. E, se Caio Júnior precisar, estou à disposição", disse Willie, em sua primeira entrevista coletiva na temporada.

Problema no coração - Quando estava a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, em dezembro do ano passado, Willie havia sido diagnosticado com arritmia intermitente e acabou cortado pela CBF.

Quando retornou ao Vitória, o jogador foi examinado mais uma vez e os médicos do clube decidiram pela intervenção cirúrgica.

A volta do jovem atacante aos treinamentos está de acordo com o prazo que o médico do clube, Ivan Carillo Pinto, passou pouco depois que o atleta havia recebido alta da cirurgia.

Regenerativo - Os jogadores que foram titulares contra o time alagoano fizeram apenas um treino regenerativo. Nesta terça-feira, 29, então com todo o elenco à sua disposição, Caio Júnior fará os últimos ajustes na equipe antes da partida da noite da próxima quarta-feira, 30, contra o próprio Asa, em Arapiraca.

