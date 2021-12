Recuperado, atacante Robert é liberado e treina com o grupo

O atacante Robert foi liberado pelo departamento médico do Vitória, após entorse no tornozelo, e voltou a treinar com o restante do elenco nesta segunda-feira, 29, na Toca do Leão, visando o clássico Ba-Vi, no próximo sábado, 4, às 16h30, no estádio do Barradão.

Único jogador a ficar de fora da atividade com bola, o atacante Rogério foi liberado tratar de assuntos pessoais e retorna a Salvador nesta terça, 30, quando a equipe volta a treinar em dois períodos. À tarde, Vagner Mancini vai trabalhar com o grupo no estádio de Pituaçu.

adblock ativo