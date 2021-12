Recordista de cartões, Rhayner volta e promete cuidado

Depois de superar tantas dificuldades na vida pessoal e na carreira, Rhayner se tornou um dos jogadores mais importantes do Vitória nesta temporada. Porém a nova imagem de mocinho rubro-negro não condiz com o número excessivo de suspensões que ele tem recebido na Série B.

O meia-atacante é o jogador com mais cartões amarelos na competição, ao lado do lateral esquerdo uruguaio Gastón Filgueira, do Náutico. Ambos receberam 12 advertências, cada um. E elas custaram caro para Rhayner e o Leão. Ao todo, são quatro jogos de suspensão. Apenas uma vez o capixaba de 25 anos se ausentou por problema médico.

De todos os cartões, sete foram por falta violenta. Pouco, para as 49 faltas cometidas por ele na Segundona. Reclamações resultaram em quatro amarelos. Outro foi por retardar a partida.

O jogador admite que a coleção de cartões é exagerada e promete melhorar para não ficar fora da reta final da competição. Porém, também considera que algumas advertências foram indevidas.

"Até brinco que um jogo desses eu posso botar na conta dos outros atletas. Acho que esses três últimos cartões foram injustos. Tento me policiar, juro. Contra o Paysandu e Mogi Mirim (vitórias por 3 a 1 e 4 a 1 na Fonte Nova, respectivamente), tomei muito cuidado para não ficar de fora do jogo com o Bahia", afirmou Rhayner, que ficou quatro jogos pendurado, porém voltou a receber cartão no triunfo de 2 a 1 sobre o Boa e não atuou no empate por 1 a 1 com o Paraná, sexta-feira passada.

Vacinado contra o rigor dos árbitros, Rhayner promete empenho para evitar outras suspensões, restando sete jogos para o término da competição. "Foi complicado ficar fora do jogo contra o Paraná. Nessa fase final, ninguém quer ficar de fora, tanto eu quanto o Pedro Ken e o Diego Renan, que estão suspensos. Eles também disseram que não queriam ficar de fora de nenhuma partida agora, ainda mais que estamos na briga pelo acesso e pelo título", contou.

Assembleia

A reforma do estatuto do Vitória ainda não tem previsão de ser definida, mas uma assembleia geral foi marcada para 30 de novembro para avaliar as alterações.

O comitê que cuida da reforma não deu detalhes, mas uma reunião será realizada em 16 de novembro, com participação do Conselho Deliberativo, para apreciação.

adblock ativo