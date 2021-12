Recheado de atletas da base, Vitória bate o Brasil de Pelotas fora de casa

Com muitos atletas da base, o Vitória mostrou que ‘santo de casa’ resolve jogo e venceu o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, 29, no estádio Bento Freitas, no estado do Rio Grande do Sul, pela última rodada do Brasileirão Série B. O triunfo foi o terceiro do time fora de casa na Segundona, todos estes sob o comando do treinador Rodrigo Chagas. O jovem atacante Samuel marcou o único gol da partida na etapa final.

Com o resultado, o Leão encerra sua participação na edição 2020 do certame e fecha a disputa na 14ª posição do campeonato, com 48 pontos. Depois de ficar boa parte do segundo turno na luta contra o rebaixamento, o Vitória venceu as últimas três partidas em sequência, justamente na reta final, e finalizou com uma distância de nove pontos para o Z-4.

Em situações comuns, o Rubro-Negro encerraria a Série B e teria todo um período de pré-temporada pela frente. No entanto, em detrimento da pandemia, que paralisou o futebol e resultou na reformulação do calendário, esse tempo será de menos de um mês e o Vitória retorna a campo já no dia 21 de fevereiro, pelo Baianão. A rodada de estreia no certame estadual será contra o Unirb, recém-promovido à elite do campeonato.

O jogo

O Vitória foi para o campo recheado de novidades para o duelo contra o Xavante, cheio de jovens oriundos das divisões de base. No entanto, a primeira oportunidade veio nos pés dos donos da casa, aos 7 minutos, após finalização do atacante Dellatorre que o goleiro Yuri fez boa defesa. Um minuto depois, após bola alçada na área, o atacante do Brasil de Pelotas, Matheusinho, balançou as redes após virar uma bicicleta, mas o bandeirinha assinalou impedimento.

Logo na sequência veio a reposta do Leão, em formato de blitz. Primeiro com Junior Viçosa, aos 8, também de bicicleta, mas que parou nas mãos do goleiro Matheus Nogueira. Ainda houvera outras três oportunidades, todas em sequência, com Ruan Nascimento, Dudu e Alisson Farias, respectivamente, mas que todas terminaram com a defesa sem muito trabalho do arqueiro da equipe de Pelotas.

A partida era franca, com as duas equipes tentando propor jogo e dispostos a buscar o resultado, mesmo que ambas equipes não possuíssem mais nenhum objetivo no campeonato. Aos 28, o Leão teve uma próxima da área que Gabriel Santiago cobrou e mandou raspando o travessão. Quatro minutos depois foi a vez do Xavante, em cruzamento na área que o atacante Viçosa precisou antecipar para afastar o perigo.

Quando a partida se caminhava para o final da primeira etapa, dois quadros de refletores do estádio Bento Freitas se apagaram completamente. Assim, a partida terminou precisando ficar paralisada por quase 20 minutos. Na retomada, entretanto, com os jogadores frios pelo tempo de interrupção, a partida se caminhou para o fim dos 45 minutos iniciais sem nenhum grande perigo de gol para ambos os lados.

Segundo tempo

Para a segunda etapa, o técnico Rodrigo Chagas realizou duas modificações: saíram os atacantes Alisson Farias e Junior Viçosa, para entrar o lateral Pedrinho e o centroavante Samuel. As primeiras chances da etapa final seguiram sendo do Vitória. Aos 6, após cobrança de falta ensaiada, Pedrinho recebeu e finalizou para grande defesa de Matheus Nogueira. No rebote, Gerson Magrão arriscou e o goleiro do Xavante apareceu novamente para espalmar.

A situação da partida parecia favorável para o Leão. No entanto, aos 15 minutos, o zagueiro Matheus Moraes e o goleiro Yuri se enrolaram após recuo de bola e o Brasil de Pelotas assustou o time baiano. Rodrigo Chagas decidiu mexer no time e tirou o meia Gabriel Santiago para colocar o atacante Soares, único jogador contratado que ainda não havia estreado pelo time. Depois, o treinador trocou um meia por outro, ao tirar Dudu e colocar Tenório.

Coincidência ou não, as jogada seguintes do Vitória saíram justamente dos pés de jogadores que entraram. Aos 23, Tenório encontrou Soares livre de marcação que, de fora da área, arriscou de fora da área e mandou raspando a trave dos donos da casa. O golpe fatal veio logo na jogada seguinte. Dessa vez, em falha da defesa do Xavante que o atacante Samuel soube aproveitar para bater rasteiro no canto da meta defendida por Matheus Nogueira.

A última mexida veio aos 30 minutos, em substituição de laterais, saiu Leocovick e entrou Rafael Carioca. O primeiro lance de verdadeiro perigo do Brasil de Pelotas só veio acontecer aos 33, após o zagueiro Héverton finalizar de muito longe e a bola passar tirando tinta do gol de Yuri. No lance seguinte, em cobrança de escanteio do Xavante, a bola veio bastante fechada e explodiu no travessão do Rubro-Negro baiano.

O Leão respondeu aos 39, em finalização de Rafael Carioca que passou por cima da meta dos donos da casa. Sem pretensões no campeonato, o Brasil de Pelotas parecia não se importar muito com o revés. Em contrapartida, a base rubro-negra queria garantir os três pontos e fazer bonito na melhor oportunidade da ‘Fábrica de Talentos’ na temporada. Assim, os minutos finais da partida foram apenas uma administração do placar magro, mas importante, construído pelo Vitória no último jogo do campeonato.

