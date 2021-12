Recém-efetivado, Pivetti elogia elenco do Vitória: "Muito qualificado"

Sem contratações durante o período de paralisação do futebol, por conta da pandemia de Covid-19, o Vitória terá uma cara nova no comando da sua equipe principal. Com a inesperada saída do técnico Geninho, o ex-coordenador das categorias de base e assistente do antigo comandante, Bruno Pivetti, efetivado como treinador do rubro-negro, falou sobre suas expectativas no comando do time e elogiou o atual elenco do Leão.

“O foco é total nos jogadores que nós temos à disposição. Temos um elenco muito qualificado e se nada de exceção acontecer, realmente esse é um elenco que vai dar conta e vai conseguir todos os objetivos que temos para a temporada de 2020”, declarou Pivetti em sua primeira entrevista como técnico do Vitória.

O novo comandante também falou da espera pela estreia e retomada dos jogos e disse estar pronto para retorno aos jogos já no próximo dia 14 de julho.

"Tivemos essa parada, felizmente conseguimos manter os jogadores ativos, não só do ponto de vista físico com treinamentos online, mas também com o pressuposto tático. Nós fizemos diversas reuniões para análise dos nossos jogos na temporada, como também para trazer um pouquinho de referências nacionais e internacionais em relação àquilo que defendo como modelo. Nós conseguiremos cortar um caminho interessante e tenho plena convicção que estaremos prontos no dia 14”, contou.

