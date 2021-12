Recém-contratados do Vitória já trabalham na Toca do Leão

Ainda sem o comando de Osmar Loss, o elenco do Vitória treinou forte na manhã desta terça-feira, 21, na Toca do Leão sob a batuta do auxiliar Flávio Tanajura dando continuidade a preparação para encarar o Atlético-GO, no próximo domingo, 26, em Goiânia, pela Série B do Brasileiro.

Os jogadores fizeram um treino técnico em campo reduzido e também trabalharam as criações de jogadas e finalizações.

Recém-contratados, o zagueiro Zé Ivaldo e o meia Felipe Gedoz fizeram exames e ficaram na academia. Já Van, Carlos e Caíque Souza correram ao redor do gramado, enquanto Matheus Manga foi ao departamento médico.

