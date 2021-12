Rebaixado pela Ponte em 2004, Vitória tenta dar o troco no domingo

A situação não era igual, mas muito semelhante. Naquele Brasileirão de 2004, o segundo da era dos pontos corridos, o Vitória jogava sua vida na última rodada e a Ponte Preta apenas cumpria tabela. Desta vez, no penúltimo desafio da edição de 2017, ambos encaram a partida de domingo, às 16h (da Bahia), como uma decisão na luta contra o rebaixamento.

Treze anos atrás, foram os rubro-negros que choraram nas arquibancadas do Barradão. Neste fim de semana, são os torcedores da Macaca que poderão amargar em pleno Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas, mais uma queda da equipe à Série B.

Com um simples triunfo o Leão consolida sua vingança e manda a Ponte para a Segundona com uma rodada de antecedência. Afinal, chegaria a 43 pontos e não poderia mais ser alcançado pelo concorrente, que soma 39. De quebra, tem chance também de assegurar matematicamente sua permanência na elite. Para isso, além de vencer, precisa torcer para o Avaí não derrotar o Atlético-PR e o Sport perder para o Fluminense.

Por tudo isso, a expectativa para o duelo entre Ponte e Vitória é altíssima. “Vejo como uma partida muito tensa, onde as duas equipes têm praticamente um confronto direto pela permanência na Primeira Divisão. Vai ser um confronto de muita imposição. Claro que tem o aspecto tático e técnico na partida, mas vai ser um jogo carregada de tensão. Quem estiver mais preparado e quem conseguir controlar mais os seus ânimos vai levar vantagem”, opinou o goleiro rubro-negro Fernando Miguel, que completou: “Tem também esses resultados paralelos do Sport e do Avaí. Carrega tensão demais tudo isso”.

Para o embate em Campinas, a Macaca aposta em uma promoção de ingressos para contar com a força maciça de sua torcida. Bilhetes serão vendidos a R$ 6, algo que não preocupa o camisa 1 do Leão. “Cada um tem suas armas. É a arma que a Ponte Preta tem. Mas ele [o torcedor] não entra em campo. Lá são 11 atletas contra 11. A gente espera jogar de igual para igual com eles e trazer um bom resultado”, disse o goleiro, que, mesmo estando no grupo dos mais experientes do elenco – tem 32 anos – considera que as responsabilidades precisam ser divididas entre todos: “Aquele que tiver coragem tem que dar o passo à frente. Acho que não pode ser visto de outra forma. Nós temos aqui líderes desse tipo, que dão o passo à frente. Então, a gente espera controlar os ânimos de todo mundo e fazer uma grande partida em Campinas”.

A queda de 2004

O Vitória rebaixado pela Macaca tinha alguns nomes emblemáticos na história do clube, como os atacantes Edilson e Obina, além do meia Leandro Domingues. Após uma campanha promissora no primeiro turno, o time caiu de forma brusca no segundo e chegou à rodada final precisando vencer para se salvar. Não conseguiu (leia mais abaixo).

Agora, a situação, apesar de também preocupante, é mais favorável. Afinal, o time depende apenas de suas forças. De acordo com o site Infobola, o Leão tem 45% de chance de voltar à Série B, contra 79% da Ponte, 84% do Sport e 88% do Avaí. Além disso, o técnico Vagner Mancini poderá contar com quase todos os seus principais jogadores no domingo.

Afora atletas que já estão afastados há algum tempo, como o volante Willian Farias, o único desfalque por lesão deverá ser o lateral esquerdo Juninho, que ontem trabalhou a parte física em treinamento. Já o lateral direito Caíque Sá, que cumpriu suspensão no empate do último domingo, por 1 a 1, com o Cruzeiro, retorna.

