Raul Prata retorna aos treinos e pode ficar à disposição contra o Londrina

O Vitória se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 24, no CT Manoel Pontes Tanajura, visando a partida contra o Londrina, pelo Brasileirão Série B. Após período de transição, o lateral-direito Raul Prata e o atacante Wesley Pionteck treinaram normalmente e podem ficar à disposição para a partida.

As atividades na Toca do Leão começaram com um tradicional aquecimento. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos na derrota contra o Coritiba fizeram um regenerativo, com exames físicos, corrida no campo e sessões de massagem. Os demais realizaram um trabalho tático e finalizaram com aprimoramento das finalizações.

Sem atuar desde o final de abril, o atacante Vico deu voltas em torno dos gramados. Ele sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda durante o intervalo enfrentado pelo Vitória entre o fim do estadual e o início da Série B.

O elenco rubro-negro volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, 25, quando encerrarão a preparação para o próximo duelo. Vitória e Londrina se enfrentam no sábado, 26, às 18h30, no estádio do Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela 7ª rodada da Segundona.

