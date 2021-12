Raul Prata e Sérgio Mota desfalcam o Vitória na sequência da Série B

O Vitória segue com problemas em seu departamento médico. Sem atuar desde 18 de agosto, o lateral-direito Raul Prata teve mais uma lesão confirmada nesta terça-feira, 31, pelo setor do clube e deve ficar sem atuar com a camisa rubro-negra por, pelo menos, mais duas semanas.

Um dos mais experientes do plantel do Vitória, o jogador havia sido poupado na partida contra o Guarani, no último dia 21, mas a expectativa era que retornasse para o confronto contra o Náutico. No entanto, Prata acusou dores na coxa durante os trabalhos no fim de semana e não foi relacionado.

Outra baixa rubro-negra para a sequência do campeonato é o meio-campista Sérgio Mota. Uma das últimas contratações do clube, o atleta ainda nem chegou a estrear com a camisa vermelha e preta. Ele foi diagnosticado com um edema na coxa e não tem previsão de retorno.

Além da dupla de jogadores, o departamento médico do Vitória ainda conta com jogadores importantes dentro do elenco do Leão da Barra. O goleiro Ronaldo, o zagueiro Marcelo Alves e os atacantes Vico e Dinei, sendo que este último não atua mais em 2021, são os atletas fora de combate.

Retornos

Nem só de más notícias vive o elenco do Vitória. Uma das peças mais importantes do time na temporada passada, o volante Guilherme Rend foi reincorporado ao plantel após ter sofrido uma miosite ossificante enquanto se recuperava de uma lesão muscular.

A última vez que o meio-campista de 23 anos esteve em campo foi em março deste ano, quando atuou somente 23 minutos no empate entre Vitória e CRB, pela Copa do Nordeste.

Outra novidade ficou por conta do meia Gabriel Santiago, que sofreu uma grave lesão de ligamento cruzado e precisou ser operado, também no início da temporada. De acordo com o clube, o atleta tem se recuperado bem e já passou pelo processo de fortalecimento muscular.

Atualmente, Santiago entrou na etapa da propriocepção, que consiste em avaliar a capacidade do corpo do atleta, a fim de manter o equilíbrio parado, em movimento ou ao realizar esforços.

O jovem meia de 21 anos não entra em campo desde o empate sem gols contra o Bahia, pelo Campeonato Baiano, no dia 17 de março, quando se lesionou sozinho ao girar o corpo. A previsão é que ele volte aos gramados já em setembro.

adblock ativo