Ramon treina com bola e fica à disposição contra o Guarani

O zagueiro Ramon voltou a treinar com o restante do elenco do Vitória nesta quinta-feira, 12, na Toca do Leão. Ele, que havia sido poupado devido a dores na panturrilha, participou normalmente da atividade com bola e fica à disposição de Carlos Amadeu para o duelo contra o Guarani no sábado, 14, às 16h30, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada da Série B.

Além do defensor, outro que também deve ser presença confirmada diante do Bugre é o goleiro uruguaio Martin Rodriguez, após ser recuperar de corte profundo no joelho.

Na atividade, o treinador fez os ajustes finais da equipe antes da partida, que marca o retorno do Leão à Arena. Os possíveis titulares ensaiaram repetidamente jogadas ofensivas. O grupo também aprimorou as bolas paradas e finalizações.

Nesta sexta, 13, véspera do jogo, Amadeu vai repassar os últimos detalhes e relacionar os atletas que ficarão concentrados.

