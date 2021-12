Ramon sente a coxa em treino e vira dúvida contra o Guarani

O Vitória deu sequência na manhã desta terça-feira, 10, na preparação visando seu primeiro jogo na Arena Fonte Nova, contra o Guarani, no sábado, 14. O confronto é válido pela 22ª rodada do Brasileirão Série B.

Antes das atividades, o grupo passou por uma rápida revisão médica com o doutor Marcelo Côrtes, médico do clube. No gramado, Carlos Amadeu promoveu um treino técnico com foco na posse de bola. Em seguida, finalizou os trabalhos com um tático em campo reduzido.

Durante a movimentação, o zagueiro Ramon se queixou de um desconforto na coxa direita e saiu do treino. Já os recém-contratados, o lateral-direito Van e o meia-atacante Negueba ainda passam por avaliações antes de assinar com o clube.

A parte boa durante a preparação foi o retorno do goleiro Martin Rodriguez aos treinos. O arqueiro havia sofrido um corte profundo na coxa durante a partida contra o Coritiba, dia 27 de agosto, pela 19ª rodada da Segundona. Devido a gravidade, o uruguaio precisou ter o machucado suturado em seis pontos.

De acordo com a assessoria do clube, o Leão volta a treinar nesta quarta, 11, com os portões fechados à imprensa.

