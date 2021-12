Ramon pede 'paciência' ao time para conseguir vaga

Com as três competições disputadas chegando em momentos decisivos, o Vitória não pode mais vacilar. Serão quatro partidas em duas semanas, com mata-mata na Copa do Brasil e no Campeonato Baiano, além da quinta rodada da Copa do Nordeste. O desafio do time comandado por Vagner Mancini é manter a reação demonstrada contra o ABC, mas sem tantos erros individuais na defesa.

O Bragantino é o adversário de quinta-feira, 15, às 19h15, no Barradão. O Vitória precisa vencer o clube paulista por pelo menos dois gols de diferença para se classificar, um triunfo simples leva o jogo para os pênaltis e com qualquer outro resultado o Rubro-Negro é eliminado. A passagem para a quarta fase da Copa do Brasil vai render R$ 1,8 milhão para os cofres do Leão.

O Vitória conseguiu duas viradas nos últimos dois jogos. Apesar do empate sofrido nos acréscimos e a crítica da torcida, Mancini preferiu exaltar o poder de reação que a sua equipe vem apresentando. O zagueiro Ramon foi pelo mesmo caminho. “A gente leva o poder de reação do segundo tempo [contra o ABC]. Mancini conversou que o jogo não tinha acabado. Jogar aqui no Barradão, com a torcida empurrando, é diferente. Não vai ser diferente nesse jogo. Com a ajuda da torcida e a força do Barradão, vamos tentar reverter o placar ainda no primeiro tempo. Temos que ter paciência. Para sair o segundo gol, tem que sair o primeiro”, disse o defensor em entrevista coletiva nesta terça, 13.

O Braga

O Bragantino conseguiu a classificação para as quartas de final do Paulistão. No ano passado, os dois times se enfrentaram e o time paulista deu trabalho, o Vitória venceu por 3 a 2, tendo dificuldades. A bola parada é o ponto forte do Braga e, inclusive, decidiu o primeiro confronto. “O poder ofensivo e a bola parada são bastante perigosos. A gente tomou um gol de bola parada. Sabíamos que não poderíamos ter tomado. Agora, a gente já conhece o estilo do Bragantino. Não podemos cometer os mesmos erros para sair com a vitória”, alertou.

Para a partida, Mancini vai ter os desfalques de Kanu, Uillian Correia e Yago, todos por suspensão. Além das alterações na equipe, Ramon afirmou ser importante um trabalho psicológico para conseguir a classificação na quinta. “Em jogo eliminatório, não pode estar tomando dois gols em seis minutos. Concentração. Entrar focado no objetivo. É vitória e classificação. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo”.

