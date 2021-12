Ramon participa de treino e Mancini define time contra o ABC

As dúvidas que pairavam sobre se Ramon teria ou não condição de jogo para encarar o ABC neste sábado, 20, às 16h30, no Barradão, acabaram. O zagueiro foi confirmado no elenco pelo técnico Vagner Mancini após participar do treino realizado nesta sexta, 19. Na atividade, os titulares realizaram treinamentos tático e de bola parada. O restante do grupo treinou posse de bola em campo reduzido.

A partida contra o clube potiguar terá um gosto especial para Mancini que fará seu primeiro jogo no Barradão. Em entrevista coletiva, o treinador divulgou a lista dos relacionados para o duelo [veja abaixo] e ainda fez questão de convocar a torcida rubro-negra. "Ao torcedor do Vitória peço que vá ao Barradão para incentivar a equipe. Sabemos tudo que se passou ao longo deste primeiro semestre, mas queremos fazer uma nova história e o torcedor é peça fundamental", convidou.

Aliás, enfrentar o ABC em casa não deixa de ser uma oportunidade para que o Vitória ocupe o G4. O time atualmente é o 5º colocado da tabela com 14 pontos, mesma soma do Sampaio Corrêa, que é o 4º. O Leão entra em campo neste sábado com Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Guilherme Mattis e Diego Renan; Amaral, Flávio, Pedro Ken e Escudero; Rogério e Élton.

Mesmo com a vantagem de contar com o apoio da torcida, Mancini pregou cautela e elogiou a equipe adversária. " Tem uma equipe muito bem montada, um sistema defensivo muito coeso, é um time que joga no contra-ataque, que vai jogar esperando o Vitória, vai jogar no erro e desta forma já fez vitórias fora de Natal. Fora de casa é altamente competitiva e que o Vitória vai ter que tomar cuidado", disse o treinador.

adblock ativo