Ramon Menezes comemora primeira vitória do Leão na Série B

O Vitória, enfim, venceu a sua primeira partida na Série B 2021. O time de Ramon Menezes começou mal, sofreu contra o Brusque e foi para o intervalo com a derrota parcial. Mas com as mudanças, no intervalo, o Leão conseguiu a virada e conquistou os três pontos.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Ramon Menezes comemorou o primeiro triunfo na competição em que o Vitória busca o acesso para a primeira divisão nacional.

"Vencer é muito importante. Sabíamos da importância, jogamos contra um grande adversário. Brusque tem sido um adversário duríssimo nesse começo de competição quando joga fora de casa. Sabíamos da dificuldade que iria ser. Tivemos dificuldades, são correções. Estou ficando até chato. É muito vídeo, palestra o tempo todo e o curto espaço para treinar. Hoje o resultado importante mostrou que a equipe vai evoluir e a gente buscar uma cara para o Vitória", explicou o treinador.

Essa foi a segunda vitória de Ramon Menezes no comando do Vitória. Em sua estreia, o Leão derrotou o Internacional, no Beira-Rio, e passou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo é uma referência do treinador para a sequência do trabalho.

"Acho que o time que tem o prazer de jogar futebol. Prazer com a bola e sem a bola. Time que reage rápido ao perder a bola. Isso que vamos trabalhar e trabalhar muito para que isso aconteça. Eles já mostraram que conseguem fazer isso. Com pouco tempo de trabalho, o jogo contra o Inter foi uma referência. Hoje fico satisfeito pelo comportamento. Isso é importante", avaliou Ramon.

Ídolo como jogador, Ramon Menezes está a apenas 10 dias no comando do Vitória. Para ele, o grande o objetivo é terminar bem a temporada, de preferência com o acesso para a Série A.

"Começo de um trabalho, construção de um trabalho, entendimento. Atletas mostraram isso dentro de campo. A gente vence com a força do grupo. Estou chegando, conhecendo todos os atletas. Precisamos crescer na competição, evoluir. Nosso grupo é muito jovem. A gente tem que ter preocupação para não oscilar. A caminhada é longa. Às vezes você não começa bem, mas o importante é terminar bem", disse Ramon.

O Vitória volta a campo na próxima terça-feira, 22, às 21h30, contra o Coritiba, em Curitiba. O Leão a 11ª posição com 6 pontos conquistados.

