Ramon melhora e tem chances de jogar neste sábado

Embora com chances mínimas, o zagueiro Ramon ainda pode atuar na partida de sábado, 20, às 16h30, no Barradão, contra o ABC, pela 8ª rodada da Série B. Ele sofreu um corte profundo na perna, no jogo de sábado passado, contra o Mogi Mirim. Por isso, ao longo da semana, ficou em tratamento.

Na quinta-feira, 18, voltou a treinar e, nesta sexta, 19, será reavaliado pelos médicos. Caso não tenha condições, o time será escalado com Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ednei, Guilherme Mattis e Diego Renan; Amaral, Flávio, Pedro Ken e Escudero; Rogério e Élton.

Mattis confia no parceiro

Após um treino secreto no Barradão, o zagueiro Guilherme Mattis aproveitou para falar do provável parceiro de zaga na partida contra o ABC.

"São dois grandes jogadores [Ednei e Ramon, que treinou ontem]. Você conhecer o cara no dia a dia, num papo fora de campo, assistindo vídeos juntos e dando um toque ao outro, acaba entrosando mais do que treinando. Quem jogar só vai ajudar a gente no sábado", afirmou o jogador paulista.

