Ramon lamenta primeira derrota no comando do Vitória: "futebol se ganha nos detalhes"

O Vitória fazia uma partida segura fora de casa contra o Coritiba na noite da última terça-feira, 22, quando levou o gol da derrota ainda no primeiro tempo e não conseguiu reagir. O Leão terminou o jogo sendo mais propositivo, com mais posse, mas sendo quase inofensivo diante de um adversário que se comportou bem defensivamente.

O gol sofrido em um bom momento e a falta de qualidade na definição das jogadas de ataque foram temas da entrevista coletiva concedida pelo técnico Ramon Menezes logo após a partida, disputada no Couto Pereira, em Curitiba e válida pela 6ª rodada da Série B.

"Nós não esperávamos tomar aquele gol, porque o jogo estava muito controlado naquele momento. Nós estávamos criando as melhores oportunidades, tivemos uma bola na trave, com Wallace. No detalhe do posicionamento, tomamos o gol. Depois, no segundo tempo, a opção por abrir mais a equipe. Gostei também do segundo tempo, mas temos que trabalhar a definição da jogada. A gente precisa procurar definir", avaliou o treinador.

A posse de bola sem levar perigo ao goleiro Wilson, do Coritiba, foi a tônica de todo o segundo tempo do duelo. Ramon Menezes afirmou que irá trabalhar com os atletas de maneira a ultrapassar essa dificuldade.

"Precisamos trabalhar muito a nossa definição. E o futebol se ganha nos detalhes, detalhe de posicionamento... São coisas para a gente trabalhar muito. O último passe, nem tanto. Mas acho que o poder de definição mesmo, você definir a jogada, ora para cruzamento, ora para finalização. Também o último passe. Isso a gente vai trabalhar", disse.

O treinador dirigiu o Vitória por cinco jogo em menos de 15 dias. Com pouco tempo para trabalhar ele ainda não definiu seu time titular e até mesmo o seu esquema de jogo inicial. O Rubro-Negro tem atuado com três zagueiros em alguns momentos, mas a tática geralmente é abandonada durante as partidas. Ramon falou sobre o que tem feito nesse curto período à frente do Leão em meio a uma maratona de jogos.

"Meu trabalho aqui tem sido muito olho no olho, posicionamento tático. Estou trabalhando muito mais aquela equipe que não começa os jogos. Isso tem sido bom, porque todo mundo está com um entendimento bom daquilo que está se passando. E o pessoal que vem jogando direto tem que recuperar. Então, na véspera do jogo, a gente tem oportunidade de trabalhar um pouquinho. É muito na conversa", pontou.

A equipe não tem encontrado o caminho das vitórias na Série B. Ganhou apenas uma em seis rodadas disputadas. A partida contra o Coritiba também significou a primeira derrota de Ramon como técnico do Leão. Mas ele diz já ter superado e ressaltou que o foco é no duelo seguinte.

"Agora é trabalhar e evoluir. Temos um adversário dificílimo pela frente, que é o Londrina, jogando em casa. E há necessidade de somar pontos", concluiu.

O Vitória, 12º colocado da Série B, com 6 pontos, enfrenta o Londrina no próximo sábado, 26, às 18h30, no Barradão.

